Täter auf der Flucht Geldautomat in Pronsfeld gesprengt

Mehrere Notrufe sind am Freitag, 14. Juni, bei der Polizei in Prüm eingegangen. Gegen 2.20 Uhr sei ein Geldautomat in der Lünebacher Straße in Pronsfeld gesprengt worden. Das berichten die Behörden. Es seien mehrere Täter am Werk gewesen, mit einem schnellen Audi seien sie geflüchtet. Die Polizei hat den Tatort großflächig abgesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Personen sind bei der Sprengung laut Polizei nicht verletzt worden, es ist ein Sachschaden entstanden. Die Polizei fahndet in Deutschland, Belgien und Luxemburg nach dem Fluchtfahrzeug.