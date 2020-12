Blaulicht : Parkunfall am Arla-Gelände

Parkunfall am Arla-Gelände

Pronsfeld Die Polizei Prüm sucht den Fahrer, der am Mittwoch auf dem Parkplatz der Molkerei mit seinem Wagen ein anderes Auto beschädigte.

Die Polizei Prüm sucht einen flüchtigen Unfallfahrer: Am Mittwoch, 16. Dezember, beschädigte ein unbekannter Wagen auf einem Mitarbeiter-Parkplatz des Arla-Geländes in Pronsfeld zwischen 14 und 22 Uhr einen dort geparkten Audi am Heck der Beifahrerseite.