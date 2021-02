Pandemie : Protest gegen Corona-Maßnahmen: Auto-Korso durch Trier

Foto: TV/Andreas Sommer

Etwa 100 Fahrzeuge haben am Samstagnachmittag an einer Demonstration in Trier teilgenommen, die sich gegen die bestehenden Corona-Maßnahmen richtete.

Entgegen der ursprünglichen Planung fuhr die Kolonne vom Gewerbegebiet Euren/Zewen nur bis Trier-Nord und nicht wieder zurück.

Organisator Heiko Frankreiter hatte im Vorfeld erklärt, dass man nicht die Existenz des Corona-Virus leugne. Aber man halte die Maßnahmen für übertrieben und fordere schnelle Lockerungen, damit jeder seinem Beruf nachgehen könne.

