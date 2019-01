9.30 Uhr: Die Kolonne mit mehr als 80 LKW macht sich von der Niederkircher Straße aus auf den Weg in die Innenstadt. Damit der Konvoi vorankommt, werden in der Luxemburger Straße die Ampeln abgestellt.

9.40 Uhr: Im Video seht ihr, wie die Demo mit LKW aussieht.

10 Uhr: Der Konvoi steht etwa zehn Minuten an der Kreuzung Saarstraße/Alleenring. Erst dann geht es weiter Richtung Innenstadt. Es sind etwa 70 Fahrzeuge, darunter 32 aus Mönchengladbach.

#Demonstration des Schrottverwertungsgewerbes in Trier. Der Aufzug setzt sich jetzt in Bewegung. Insgesamt sind 60 LKW unterwegs. Ab jetzt kommt es zu Verkehrsbehinderungen in #Trier. Wir versuchen, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten und bitten um euer Verständnis! pic.twitter.com/XSN3yc9X1q