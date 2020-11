Blaulicht : Prügelei in Müllenborn: 19- bis 23-Jährige geraten in Streit

Prügelei in Müllenborn: 19- bis 23-Jährige geraten in Streit

Gerolstein Die Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in Gerolstein-Müllenborn eine Schlägerei zwischen mehreren Personen beenden müssen.

In der Müllenborner Straße waren zwei Gruppen mit sieben bis acht Kontrahenten im Alter von 19 bis 23 Jahren erst verbal aneinandergeraten, so die Polizei, darauf folgte eine wechselseitige Körperverletzung, ein möglicher Hausfriedensbruch und ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.