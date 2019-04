später lesen Wittlich in der Nacht: Prügelei mit Schlagring und Baseballschläger Teilen

Prellungen am ganzen Körper und Gesichtsverletzungen: Nach einer Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Schloßplatz in Wittlich, sollen nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Samstag zwei Personen verletzt worden sein.