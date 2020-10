Blaulicht : Autofahrer beschädigt anderes Fahrzeug und flieht

Prüm Nachdem er ein anderes Auto beschädigt hat, ist ein Autofahrer in Prüm von der Unfallstelle geflohen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Am Mittwoch, 14. Oktober, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 16 Uhr kam in der Oberbergstraße in Prüm zu einem Verkehrsunfall. Das teilt die Polizei am Abend mit.