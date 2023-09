Feuerwehreinsatz Feuer in Lebensmittelladen in Prüm

Prüm · Die Feuerwehr musste am Samstagnachmittag zu einem Brand am Teichplatz in Prüm ausrücken. In einem Lebensmittelladen war ein Feuer ausgebrochen.

23.09.2023, 18:00 Uhr

Foto: TV/Frank Göbel