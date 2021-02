Kriminalität : Feuer am Prümer Hahnplatz, Verdächtiger gefasst

Gehöriger Schaden: Bestatterin Ulrike Michels ist bestürzt – und zugleich froh, dass die Flammen nicht auf das gesamte Haus übergreifen konnten. Gastwirt Mario Mereien hatte Feuerwehr und Polizei alarmiert. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Ein Brandstifter hat am frühen Donnerstagmorgen die Prümer aufgeschreckt: An mindestens zwei Stellen rund um den Hahnplatz legte er Feuer an den dort herausgestellten Abfall.

Besonders schlimm erwischte es das Büro des Bestattungsinstituts Michels am oberen Hahnplatz: Tonne, gelbe Säcke, alles stand um 4.30 Uhr in Flammen. Und nicht nur der Abfall brannte: Die Hitze ließ bald auch die großen Glasscheiben am Eingang reißen und bersten.

„Wir haben gerade vor einem Jahr erst alles renoviert“, sagt Inhaberin Ulrike Michels, die auch in Schönecken und Gerolstein zwei Bestattungsinstitute betreibt. Den Sachschaden schätzt sie auf etwa 10 000 Euro.

Froh sei sie nur darüber, dass Feuerwehr und Polizei Prüm so schnell am Brandort waren. Die Wehrleute löschten das Feuer, die Polizisten machten sich auf die Suche nach dem oder den Tätern.

Dass alles so flott gehen konnte, lag an Gastwirt Mario Mereien: Denn nicht nur am oberen Hahnplatz hatte es gebrannt. Auch hinter der „Alten Abtei“, gegenüber dem Regino-Gymnasium, war gezündelt worden. Die große Abfalltonne der Nachbarn war dort angesteckt worden, plus, auch dort, einige gelbe Säcke.

Mario Mereien und seine Familie bemerkten das Feuer und erstickten die Flammen mit Feuerlöschern, die im Gasthaus immer bereitgehalten werden. Sie alarmierten auch die Rettungsdienste und riefen dann bei Ulrike Michels an.

Das Bestattungsbüro blieb am Donnerstag wegen des Schadens geschlossen, während die Mitarbeiter des Bauhofs den verbrannten und verschmorten Müll auf ihren Wagen schafften und entsorgten.

Verbrannt und verschmort: Die Reste des Abfalls, der am Morgen auf dem Hahnplatz angesteckt worden war. Foto: Fritz-Peter Linden