Zeugen gesucht : Brutaler Angriff auf 63-Jährigen in Prüm - Polizei sucht mehrere weibliche Jugendliche

Brutaler Angriff auf 63-Jährigen in Prüm - Polizei sucht mehrere weibliche Jugendliche

Prüm Die Polizei sucht dringend Zeugen, die den heftigen Angriff auf einen 63-jährigen Mann in Prüm gesehen haben. Er wurde von mehreren weiblichen Jugendlichen zu Boden geprügelt. Was zu der Tat bekannt ist.

Ein 63 jähriger Mann ist laut Polizei von einer Gruppe sich dort aufhaltender - überwiegend weiblicher - Jugendlicher angegriffen worden. Auf den schließlich am Boden liegenden Mann wurde weiter eingeschlagen und eingetreten. Die Tat ereignete sich am Samstag, 20. August 2022, gegen 23 Uhr, in Prüm im Gerberweg, nahe der dortigen Bushaltestelle,