(red/iro) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch in der Rudolf-Diesel-Straße auf dem Parkplatz der Firma Tesla in Dausfeld ereignete. Dabei wurde ein geparkter, grauer Kia Sportage massiv an der Fahrerseite beschädigt.