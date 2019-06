Alkohol am Steuer : Einmal zwei Promille, einmal drei: Polizei stoppt Betrunkene

Prüm Gleich zwei Männer, die alkoholisiert hinterm Steuer saßen, hat die Polizei am Wochenende in der VG Prüm angehalten.

Im ersten Fall war der Fahrer Autos mit niederländischem Kennzeichen am Samstag, 22. Juni, gegen 17 Uhr in Schönecken beim Wenden gegen eine Garage gestoßen und hatte diese beschädigt. Der Grundstückseigentümer hatte den Unfall bemerkt und rief dem Auto nach, doch der Fahrer flüchtete.

Der zweite betrunkene Fahrer ging der Polizei am Sonntag, 23. Juni, ins Netz: Die Beamten kontrollierte in der Nach gegen 2.45 Uhr ein Auto und bemerkten in der Atemluft dessen Fahrers den Geruch nach Alkohol. Ein Schnelltest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,07 Promille. Der Mann muss laut Polizeibericht wohl seinen Führer für längere Zeit abgeben ohne wird ohne eine medizinisch-psychologische Untersuchung vermutlich nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen dürfen.