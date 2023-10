Polizei sucht Zeugen Fahrzeugscheibe in Prüm eingeschlagen - mit einem Beil

In der Unterbergstraße in Prüm haben Unbekannte die Fahrzeugscheiben eines Mini Coopers mithilfe eines Beiles und eines Pflastersteines eingeworfen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag. An dem Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem/der Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail pipruem@polizei.rlp.de zu melden.