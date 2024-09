Zeugen gesucht Fußgängerin auf Parkplatz in Prüm angefahren

Auf einem Parkplatz in Prüm in der Bahnhofstraße hat es am Freitag, 6. September, gegen 13.10 Uhr einen Unfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin gegeben. Die Passantin wurde laut einer Pressemitteilung der Polizei bei einem Abbiegevorgang von dem Auto erfasst und ist infolgedessen gestürzt. Sie wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.