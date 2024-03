Passanten kommen zu Hilfe Hund greift anderen Hund an – Frau verletzt

Bei der Polizei Prüm gingen am Donnerstagabend, 28. März, gegen 20 Uhr mehrere Notrufe ein. Gemeldet wurde ein Angriff von mehreren Hunden auf Menschen am Prümer Hahnplatz. Es sollten mehrere Menschen auf dem Boden liegen und verletzt sein. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.