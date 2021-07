Blaulicht : Sachbeschädigung: Mann läuft über Autodach und verschwindet

Prüm Die Polizei in Prüm sucht aktuell einen Mann wegen Sachbeschädigung. Es geht dabei um eine seltsame Aktion an einem geparkten Auto.

Am 28.07.2021 ereignete sich in der Bertradastraße in Prüm gegen 18:00 Uhr eine Sachbeschädigung. Hierbei wurde durch einen Fußgänger ein weißer Citroen beschädigt. Das Auto stand am Fahrbahnrand geparkt als der unbekannte männliche Tatverdächtige von vorne auf die Motorhaube stieg und über das Fahrzeugdach lief. Anschließend entfernte er sich in Richtung Pferdemarkt. Die Person war unter anderem mit einer bunten kurzen Hose und Arbeitsschuhen bekleidet.