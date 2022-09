Kriminalität : Angriff in Prüm: Mann nachts zusammengeschlagen und ausgeraubt

Angriff in Prüm: Mann nachts zusammengeschlagen und ausgeraubt

Prüm Bei der Polizei schilderte ein Mann, wie er in Prüm geschlagen, getreten und um sein Geld gebracht wurde. Die Täter sind demnach zur Veranstaltung in der Markthalle geflüchtet.

Am Sonntagmorgen, 25 September, wurde gegen 3 Uhr bei der Polizeiinspektion Prüm ein Raubdelikt zur Anzeige gebracht. Demnach soll ein junger Mann gegen 2.20 Uhr in der Kurve Gerberweg/Bahnhofstraße in Prüm von einer Personengruppe aus drei bis vier Männern zusammengeschlagen worden sein.