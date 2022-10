Blaulicht : Mann verfolgt 71-Jährige und schlägt auf ihr Auto ein

Prüm Eine Frau wurde am Sonntagabend am Parkplatz des Konvikts in Prüm von einem Unbekannten verfolgt. Der Mann schlug mehrmals auf die Heckscheibe ihres Autos ein. Zeugen werden gesucht.