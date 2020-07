Unfallflucht : Laterne zu Schrott gefahren und abgehauen

Prüm Für diesen Autofahrer sind einige tausend Euro Sachschaden offenbar nicht mal eine Bagatelle. Nachdem er am frühen Montagabend in Prüm gegen eine Straßenlaterne gefahren war und sich das ganze Malheur angeschaut hatte, fuhr er dennoch weiter. Nun sucht die Polizei nach dem Unbekannten.

Laut Polizei spielte sich der Vorfall so ab: Am Montag gegen 18.30 Uhr stößt ein dunkelblauer PKW in Höhe der Bahnhofstraße 32 (ehemalige Filiale Post/DHL) beim Ausparken rückwärts gegen die dort stehende Straßenlaterne und beschädigt sie. Die drei Insassen – ein Mann, eine Frau und ein Kind – steigen kurz aus, begutachten den Schaden an der Laterne und am eigenen Auto, steigen dann jedoch wieder ein und fahren in Richtung Niederprüm davon.