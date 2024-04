Mehrere Vergehen in Prüm Bremsscheiben gerissen: Polizei stoppt Viehtransport

Da staunten selbst erfahrene Beamten: Als „völlig verkehrsunsicher“ stuften die Polizei aus Trier und Beamte des Bundesamts für Logistik und Mobilität einen Viehtransport ein. Sie stoppten ihn am vergangenen Sonntag (28. April) in Prüm bei einer Verkehrskontrolle. Die Bremsscheiben an der Sattelzugmaschine waren auf beiden Seiten mehrfach gerissen, sagen die Behörden. Aber damit nicht genug – der spanische Lkw war wohl auf dem Weg nach Belgien. Sonntags ist das ohne Ausnahmegenehmigung jedoch nicht erlaubt, wie die Polizei mitteilt.