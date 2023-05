Steuerhinterziehung Tabakschmuggler bei Prüm geschnappt – Mehr als 50 Kilo Tabak im Wagen

Da staunten die Beamten nicht schlecht, als sie am Samstag bei einer Kontrolle in der Nähe von Prüm einen Wagen entdeckt haben, der komplett mit blauen Müllsäcken vollgestopft war. In den Säcken: 404 Tabakdosen mit luxemburgischen Steuerzeichen. Insgesamt mehr als 50 Kilo Tabak befanden sich im Wagen des in den Niederlanden wohnenden Fahrers.