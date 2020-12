Prüm : Toyota touchiert Golf im Kreuzerweg

Foto: TV/Klaus Kimmling

Im Prümer Kreuzerweg gab es am Freitag gegen 17 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Dabei befuhr laut Polizei ein silberfarbener Toyota den Kreuzerweg in Richtung Kalvarienbergstraße und touchierte einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Golf.

Dadurch wurde der Golf erheblich beschädigt. Der flüchtige Toyota verlor eine Außenspiegelabdeckung, die durch die Polizei zwecks Beweissicherung sichergestellt wurde.