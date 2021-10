Zusammenstoß : Klein-LKW von der Straße gedrängt: Unfallflucht durch Fahrer von Linienbus?

Prüm Ein Linienbus soll in Prüm zur Gefahr für einen anderen Verkehrsteilnehmer geworden sein. Trotz eines Zusammenstoßes habe der Busfahrer demnach seine Fahrt fortgesetzt.

Am Mittwoch, den 27. Oktober 2021 gegen 07:20 Uhr, kam es in Niederprüm (St-Vither-Straße) in Nähe des Fußgängerüberwegs zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein weißer Klein-Lkw kam aus Richtung Prüm mit Fahrtrichtung Pronsfeld, als ihm ein Linienbus der VRT entgegenkam. Dieser sei dem Klein-Lkw soweit auf seiner Fahrspur entgegengekommen, dass der Klein-LKW mit seiner rechten Bereifung auf die Einfassung des Bürgersteigs ausweichen musste. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß der jeweiligen linken Außenspiegel.