Täter geflüchtet Verfolgungsjagd mit Hubschrauber bei Prüm

Prüm · Zwei Männer sind am Mittwochabend in einem BMW vor einer Polizeikontrolle an der A60 bei Prüm geflüchtet. Als die Insassen zu Fuß weiterflüchteten, suchten zahlreiche Polizisten mit Unterstützung eines Hubschraubers nach den Flüchtigen.

05.10.2023, 09:53 Uhr

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd