Explosive Kriegs-Altlast : Fliegerbombe bei Prüm gefunden

Foto: Polizei Prüm

Prüm Die nächste Fliegerbombe in der Eifel: In einem Waldstück bei Prüm wurde am Donnerstagmorgen die gefährliche Altlast gefunden. Während der Entschärfung muss wahrscheinlich die nahe B 51 gesperrt werden.

Der Eigentümer eines Waldstücks nahe dem Prümer Stadtteil Dausfeld hat dort nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

Der Fundort liegt in einem Hang nahe der Dausfelder Mühle. Zur Stunde besprechen Vertreter der Verbandsgemeide (VG) Prüm, der Polizei und des Kampfmittelräumdiensts das weitere Vorgehen.

Die Bombe steckt nahezu vollständig im Waldboden, man sehe nur ein Stück von der Stirnseite, sagt Richard Schleder, der stellvertretende Prümer Inspektionsleiter.

Die gute Nachricht: Aller Wahrscheinlichkeit nach, sagt Erwin Meyers Leiter des VG-Ordnungsamts, werde man keine Evakuierung für die Zeit der Entschärfung vornehmen müssen. Das Problem allerdings: Zwischen der Dausfelder Mühle und der Fundstelle im Wald verläuft die Bundesstraße 51.