Betrügerische Anrufe in der Eifel Warnung vor falschen Polizisten am Telefon

Angebliche Polizisten haben am Freitag unter einem Vorwand im Raum Prüm versucht, ihre potenziellen Opfer am Telefon über mögliche Wertgegenstände in deren Wohnungen auszufragen. Das teilte die (echte) Polizei mit. Sie spricht von einer „Welle von Telefonanrufen“, die seit Freitagmittag im Bereich der Verbandsgemeinde registriert worden seien.