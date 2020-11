Blaulicht : Prümer Polizei warnt Hundebesitzer vor Giftködern

Prüm In Waxweiler und Umgebung wurden offenbar Giftköder ausgelegt. Die Polizei Prüm warnt Hundebesitzer.

Nach Mitteilung der Polizei wurden in den vergangenen Tagen mutmaßliche Giftköder in Waxweiler entdeckt. Außerdem wurden solche Köder, in Form einer Wurst mit unbekanntem Inhalt auch auf dem Prümtalradweg in Richtung Lünebach aufgefunden. Hundebesitzer sollten an den Stellen beim Spaziergang mit ihrem Hund sehr aufmerksam sein, sagt die Polizei, die noch keine Hinweise auf den Täter hat, aber auf Zeugen hofft. Hinweise an die Polizeiinspektion Prüm, 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de .