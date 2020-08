Blaulicht : Quad in Gerolstein gestohlen

Foto: Fritz-Peter Linden

Gerolstein In Gerolstein schoben in der Rother Straße in der Nacht zum Samstag gegen 2.10 Uhr nach Polizeiangaben mehrere Personen ein Quad vom Hof und verluden es anschließend in ein größeres Fahrzeug. Der vermutliche helle Lieferwagen wurde begleitet von einem grauen Ford Fiesta.