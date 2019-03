später lesen Polizei Unfallflucht in der Koblenzer Straße in Hermeskeil FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Ein Unbekannter hat laut Polizei am Donnerstag vergangener Woche mit einem Transporter ein in der Koblenzer Straße in Hermeskeil geparktes Auto beschädigt und sich danach unerlaubt vom Unfallort entfernt.