Sachbeschädigung : Unbekannter beschädigt Außenspiegel

Trier Die Polizei Trier fahndet im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Zu einer mutwilligen Sachbeschädigung soll es laut Polizei in der Trierer Innenstadt gekommen sein.

Nach Unstimmigkeiten wegen eines vorangegangen Verkehrsvorgangs in der Metzelstraße fuhren die beiden beteiligten Autofahrer am Mittwoch gegen 18 Uhr weiter in Richtung Stresemannstraße.