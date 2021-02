Enkirch : Rabiater Protest: Mann zerstört Wahlplakate in Enkirch mit der Axt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Enkirch Ein Unbekannter hat am Sonntag gegen 22.45 Uhr in der Nähe des Hotels „Steffensberg“ vermutlich mit einer Axt mehrere an einer Holzwand angebrachte Wahlplakate verschiedener Parteien zerstört. Das hat die Polizei berichtet.

Der Täter wurde durch einen Zeugen beobachtet und wird als klein und schmächtig beschrieben.