Zeugen gesucht : Radfahrer bei Unfall in Bitburg schwer verletzt - Unfallverursacher fährt weiter

Foto: Polizei Bitburg

Bitburg Was ist am Dienstagabend auf der L5 bei Rittersdorf passiert? Dort wurde ein schwerverletzter Radfahrer gefunden, der laut Polizei wohl von einem Auto angefahren wurde. Der Autofahrer war jedoch nicht am Unfallort.

Laut Polizei haben Vorbeifahrende den schwer verletzten Radfahrer am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr auf der L5 zwischen Bitburg und Rittersdorf gefunden.

Der Schwerverletzte äußerte während seiner medizinischen Erstversorgung gegenüber den aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Bitburg, dass er von einem dunklen Auto mit lautem Motorengeräusch kurz vor dem Eintreffen der Zeugen am Hinterrad erfasst wurde. Infolge dessen wäre er auf die Fahrbahn gestürzt. Nähere Angaben zu dem Fahrzeug waren dem Geschädigten nicht möglich. Das Auto soll sich im Anschluss mit hoher Geschwindigkeit auf der L5 in Fahrtrichtung Rittersdorf entfernt haben.

Seitens der Staatsanwaltschaft Trier wurde zur Klärung der Unfallumstände ein Sachverständigengutachten angeordnet.

Der Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz waren der Notarzt aus Bitburg, ein RTW, die Feuerwehr Bitburg, sowie die Polizeiinspektion Bitburg.