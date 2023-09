Kollision mit Auto Radfahrer bei Unfall in Platten schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitag gegen 19.30 Uhr in Platten zu dem Unfall. Ein Fahrradfahrer befuhr mit seinem Rennrad den Mosel-Maare-Radweg von Maring-Noviand kommend in Fahrtrichtung Wittlich. In Platten musste er die Trierer Straße überqueren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei missachtete er dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden auf der Trierer Straße fahrenden Autos, stieß nahezu ungebremst gegen die linke Fahrzeugseite des Autos und stürzte auf die Fahrbahn. Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Wittlich gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Im Einsatz waren das DRK mit Rettungswagen, der Rettungshubschrauber Christoph 10 und die Polizei Bernkastel-Kues.