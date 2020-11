Zusammenstoß mit Auto : Radfahrer bei Unfall im Trierer Land schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Kordel (Kreis Trier-Saarburg) ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Ermittlungen war der Radfahrer am Samstag, 28. November, gegen 17.43 Uhr in der Ehranger Straße in Kordel unterwegs. Dort sei er aus bisher ungeklärter Ursache gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto gefahren und habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.