Polizei ermittelt : Radfahrer wird bei Unfall in Trier schwer verletzt - Autofahrer flüchtet

Radfahrer wird bei Unfall in Trier schwer verletzt - Autofahrer flüchtet

Trier Laut Polizei sind am Freitagabend ein weißes Auto mit ausländischem Kennzeichen und ein Radfahrer in Trier zusammengestoßen. Dabei wurde der Radfahrer schwer verletzt. Das Problem: Der Autofahrer flüchtete.

Ein Unfall hat sich am 9. Juli gegen 21.30 Uhr in Trier in der Hornstraße auf dem Parkplatz vor dem ROFU Kinderland ereignet. Laut Polizei waren ein weißes Auto mit ausländischem Kennzeichen und Fahrradfahrer beteiligt.