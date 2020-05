Blaulicht : Radfahrer stößt gegen Auto

Foto: Fritz-Peter Linden

Gerolstein Unvermittelt auf die Fahrbahn: Beim Zusammenstoß mit einem Auto am Kreisverkehr in der Sarresdorfer Straße ist am Mittwoch ein 73 Jahre alter Radfahrer in Gerolstein verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, war der Mann aus der Verbandsgemeinde Gerolstein mit seinem elektrogetriebenen Fahrrad um 11.30 Uhr stadtauswärts unterwegs und wollte vor dem Kreisverkehr die Straße überqueren. Dabei rollte er nach Angaben der Polizei unvermittelt vom Bürgersteig auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Wagen eines 52-Jährigen, ebenfalls aus der VG Gerolstein.