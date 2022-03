Blaulicht : Radfahrer beleidigt und verängstigt spielende Kinder in Trier-Ehrang

Trier-Ehrang Am Dienstag rastete ein etwa 60-jähriger Mann gegenüber einer Gruppe Kindern aus. Nun sucht die Polizei nach dem Mann und bittet um Hinweise. Was geschehen ist.

Am Dienstag kam es am frühen Nachmittag in der Florastraße in Trier-Ehrang zu einer verbalen Entgleisung eines erwachsenen Radfahrers gegenüber vier spielenden Kindern, teilt die Polizei mit. Laut Polizei habe sich der Tatverdächtige scheinbar an der Lautstärke der Kinder gestört und diese zur Ruhe ermahnt. Schließlich wurde er aber beleidigend.