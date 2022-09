Blaulicht : Vorfahrt missachtet: Radler droht Transporterfahrer mit Prügel

Konz Ein Radfahrer musste am Dienstagmorgen in Konz einem Transporter ausweichen. Der Radfahrer wurde daraufhin rabiat.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Dienstagmorgen gegen 6.55 Uhr zu dem Vorfall am Donut-Kreisel in Konz. Der Fahrer eines weißen Kleintransporters fuhr von der Granastraße aus in den Kreisel ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines dort fahrenden Radfahrers. Der Radfahrer konnte einen Zusammenstoß nur durch Ausweichen zur Fahrbahnmitte hin vermeiden. Nach dem Vorfall drohte der Radfahrer dem Transporter-Fahrer Prügel an und schlug den linken Außenspiegel an dessen Transporter ab. Hinweise an die Polizei Konz, 06501/92680.