Unfall : Radfahrer in Wittlich schwer verletzt

Wittlich Bei einem Unfall ist in Wittlich ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Montag um 13.25 Uhr zu dem Unfall. Ein Autofahrer war auf der Rudolf-Diesel-Straße in Richtung L 141 unterwegs. Als er nach links in ein Grundstück einbiegen wollte, übersah er einen in entgegengesetzter Fahrtrichtung fahrenden Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe des Autos aufschlug und schwer verletzt wurde. Nach der Erstversorgung wurde er in das Krankenhaus nach Wittlich gebracht. Am Auto entstand Sachschaden. Dass der Fahrradfahrer einen Fahrradhelm trug, habe vermutlich schlimmere Kopfverletzungen verhindert. Am Auto entstand Sachschaden.