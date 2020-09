Verkehr : Reiterin landet mit Pferd im Graben

Hentern Ein rasender Radfahrer soll in Hentern ein Pferd erschreckt haben.

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Pferd hat sich am Sonntag, zwischen 15.40 Uhr und 16 Uhr, in der Bahnhofstraße in Hentern ereignet, teilt die Polizei am Dienstag mit. Laut Zeugenaussagen sei die Reiterin mit ihrem Pferd auf der Bahnhofstraße in Richtung Hentern unterwegs gewesen, als ihr ein Fahrradfahrer mit erhöhter Geschwindigkeit entgegengekommen sei. Die Reiterin habe versucht, das Pferd zum Stehen zu bringen und zu beruhigen. Dies sei ihr jedoch nicht mehr gelungen. Das Pferd habe sich aufgebäumt und sei dann gemeinsam mit der Reiterin in einen Graben gefallen. Dabei zogen sich sowohl die Reiterin als auch das Pferd erhebliche Verletzungen zu. Der Radfahrer sei zunächst stehen geblieben, dann jedoch ohne Hinterlassen der Personalien weitergefahren. Er soll etwa Ende 40 bis Anfang 50 Jahre alt gewesen sein, blaue oder grüne Fahrradkleidung getragen und graue Haare gehabt haben.