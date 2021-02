Blaulicht : Radfahrer stürzt auf Trierer Moselradweg - Rettung über Bahngleise

Trier-Pallien Über die Bahngleise musste am Montagabend in Trier ein Radfahrer gerettet werden, der sich bei einem Sturz auf dem Moselradweg erheblich verletzt hatte.

Wie der Wachleiter der Berufsfeuerwehr gegenüber volksfreund.de am Montagabend sagte, war kurz vor 19 Uhr ein Radfahrer auf dem Moselradweg an der Bonner Straße in Pallien gestürzt und hatte sich dabei erheblich verletzt. Der Moselradweg ist nach dem Hochwasser wegen starken Schlamms immer noch gesperrt.