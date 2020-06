Polizei : Radfahrer stürzt bei Unfall, Autofahrer flüchtet

Die Polizei in Trier sucht Zeugen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Trier Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Saarstraße ist ein Radfahrer leicht verletzt worden. Der Radler befuhr gegen 16 Uhr die Saarstraße in Richtung Matthiasstraße. Dabei wurde er laut Polizei von einem in gleiche Richtung fahrenden blauen Auto beim Vorbeifahren touchiert, sodass er stürzte und sich verletzte.

Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den gestürzten Radfarer zu kümmern. Bei dem Auto des Unfallverursacher fiel neben der blauen Farbe lediglich lautes Motorengeräusch auf, das Kennzeichen hat sich der Radfahrer nicht gemerkt.