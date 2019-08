Unfall : Radfahrer stürzt und verletzt sich

Wittlich Ein 44-jähriger Radfahrer aus der Region wurde am Freitag bei einem Unfall in Wittlich Neuerburg leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 7:40 Uhr unterwegs, als ein Kastenwagen versuchte, aus einer Grundstücksausfahrt in den fließenden Verkehr einzufahren.

