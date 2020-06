Unfall : Radfahrer stürzt, Verursacher gesucht

Minderlittgen (red) Am Ortsausgang von Minderlittgen in Richtung Wittlich ist es am Mittwoch gegen 6.10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach Angaben der Polizei touchierte ein schwarzer PKW mit WIL-Kennzeichen, der aus Richtung Wittlich kam, einen entgegenkommenden Mountainbike-Fahrer.

Der 18-jährige Radfahrer stürtzte und verletzte sich. Er fuhr zunächst bis zu seiner Arbeitsstelle. Dort wurde der Rettungsdienst verständigt. Der Radfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Ortsmitte Minderlittgen fort. Möglicherweise hat er den Radfahrer nicht bemerkt.