Unfall : Radfahrer stürzt in den Straßengraben

Seffern/Bickendorf Die Polizei Bitburg sucht Zeugen für einen Unfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde.

Zu einem Unfall zwischen einem Pedelec und einem Auto ist es am Montag um die Mittagszeit auf der Landesstraße 5 zwischen Seffern und Bickendorf gekommen. Wie die Polizei berichtet war dort ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer unterwegs. In Höhe der Autobahnbrücke fuhr ein anthrazitfarbener VW Touran hupend und so dicht an dem Pedelec vorbei, dass sich der Mann erschreckte, nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben stürzte. Dabei zog sich der Mann zwei Rippenbrüche und einige Schürfwunden zu.