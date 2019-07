Unfall : Radfahrer verletzt sich bei Sturz

Hillesheim (red) Ein 72 Jahre alter Radfahrer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein war am Samstag kurz nach 15 Uhr mit seinem Rad auf einem abschüssigen Stück eines Wirtschaftsweges in der Gemarkung Hillesheim unterwegs.

Aus noch nicht geklärter Ursache stürzte er zu Boden und verletzte sich an der linken Körperhälfte. Trotz Helm wurde er am Kopf verletzt. Möglicherweise hatte er auch zeitweilig das Bewusstsein verloren. Er wurde zwecks weiterer Behandlung und zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.