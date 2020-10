Autofahrer beachtet Vorfahrt nicht : Radfahrer wird bei Unfall in Wittlich verletzt

Wittlich Ein Radfahrer ist am Mittwochabend bei einem Zusammenstoß mit einem PKW verletzt. Wie es zu dem Unfall kam.

Eine Autofahrerin ist am Mittwoch, 14. Oktober, gegen 19.40 Uhr, in Wittlich mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Das teilt die Polizei am Abend mit. Der Unfall geschah in der Wittlicher Innenstadt im Einmündungsbereich Schloßstraße/Kurfürstenstraße am zentralen Omnibusbahnhof.