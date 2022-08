Blaulicht : Radfahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Bernkastel-Kues Eine Radfahrerin ist am Donnerstagmorgen bei Lieser von einem Auto angefahren worden. Sie wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 7.45 Uhr auf der K 134 zwischen Lieser und dem Parkplatz des Mosel-Maare-Radwegs zu dem Unfall. Eine 58-jährige Radfahrerin befuhr die Straße aus Richtung Kesten kommend in Richtung Lieser, als ein Autofahrer, wohl aufgrund der tiefstehenden Sonne geblendet, das Rad übersah und von hinten auf das Rennrad auffuhr. Die Frau aus der VG Wittlich-Land stürzte zu Boden und verletzte sich so schwer, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Der Unfallverursacher, ein 23-jähriger Mann aus einer Mittelmoselgemeinde, stand nach dem Ereignis unter Schock, so dass auch er zur Beobachtung in ein nahes Krankenhaus gebracht wurde.