Die Polizei bittet um Hinweise : Radfahrerin bei Unfall in Trier verletzt – Verursacher flüchtet

Trier Die Polizei Trier bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall in Trier, bei dem am Montag eine Radfahrerin verletzt worden ist und der Unfallverursacher flüchtete.

Einen Schock und weitere leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin laut Polizei bei einem Unfall in Trier erlitten. Der beteiligte Autofahrer sei geflüchtet. Der Unfall habe sich am Montag, 22. März, gegen 7.40 Uhr in Trier in der Straße Am Grüneberg im Bereich des dortigen Kelterhäuschens ereignet. Die 23-jährige Radfahrerin, die mit ihrem Fahrrad in Richtung Trier unterwegs gewesen sei, sei zu Fall gekommen, als der Autofahrer an ihr vorbeigefahren sei. Die Frau sei mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht worden.