Unfall an der Mosel : Hund läuft über die Fahrbahn – Radfahrerin nach Zusammenstoß schwer verletzt

Neumagen-Dhron Bei einer Kollision mit einem Hund verletzte sich eine Radfahrerin schwer.

Eine Radfahrerin ist nach Mitteilung der Polizei am Sonntag, 1. August, bei einem Unfall in Neumagen-Dhron shwer verletzt worden. Die 58-Jährige ist, so die Polizei, durch einen Zusammenstoß mit einem Hund, der die Fahrbahn querte, zu Fall gekommen. Bei dem Sturz verletzte sich die Frau schwer an Kopf und Schulter. Nach erster Versorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde die Frau in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber der LAR und die Polizei Bernkastel-Kues.